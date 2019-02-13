Барселона, Испания, 13 февраля, 2019, 15:12 — ИА Регнум. «Барселона» готова продать хорватского полузащитника Ивана Ракитича в другой клуб. Об этом сообщает Sport.es.

Clément Bucco-Lechat Иван Ракитич

Отмечается, что руководство каталонского клуба намерено выручить за хавбека €65 млн. Ранее сообщалось, что Ракитича выразил желание покинуть команду.

Напомним, Ракитич выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В текущем сезоне он сыграл в 33 матчах, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

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