Санкт-Петербург, 13 февраля, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Правительственные экономического прогнозы в России не отличаются точностью, к тому же повышение пенсионного возраста относится к категории не экономических, а политических решений, сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 13 февраля, депутат парламента Петербурга, экс-министр труда Оксана Дмитриева, комментируя высказывания министра экономического развития о пенсионной реформе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

Ранее Максим Орешкин в интервью «Ведомостям» заявил, что пенсионная реформа «сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался». Все правительственные прогнозы, в том числе самые долгосрочные, прогноз министерства экономического развития до 2036 года и готовящийся бюджетный прогноз министерства финансов, не предусматривают нового повышения пенсионного возраста, отметил министр.

«Все эти прогнозы стоят недорого. У нас и годовой бюджет пересматривается по три раза, и идею трехлетнего бюджета реализовать не удалось. С долгосрочным прогнозированием есть серьезные проблемы. Заявление Орешкина должно лишь произвести политико-психологический успокаивающий эффект.

Кроме того, повышение пенсионного возраста относится к категории политических решений, а не к категории прогнозов социально-экономического развития. Экономический прогноз — это не прогноз погоды. Он не отвечает не на вопрос, «что будет», а на вопрос, «что будет, если».

В некоторых странах уже пошел обратный процесс — снижение пенсионного возраста, в частности, в Италии и Польше. Там повышение натолкнулось на ограничения со стороны рынка труда, и никакого положительного эффекта достигнуто не было. И это при том, что у них, в отличие от нас, были некоторые демографические основания для повышения.

Нельзя исключать, что и в России жизнь заставит вернуться к снижению пенсионного возраста. Первая антикризисная социальная мера — это всегда досрочный выход на пенсию», — отметила Оксана Дмитриева.