Москва, 13 февраля, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Компания «Дом.РФ» (ранее АИЖК) для удобства жителей России приступил к разработке ипотечной платформы в рамках проекта Marketplace Центробанка РФ, что позволит повысить доступность ипотечных продуктов, сообщается на сайте компании.

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Ипотечная платформ позволит гражданам РФ удаленно выбрать квартиру, сравнивать предложения ипотечного кредитования банков и страховых компаний.

Также ипотечная платформа даст возможность получить одобрение и оформить ипотечный кредит, оплатить госпошлину, зарегистрировать сделку с жильем в Росреестре и др.

Путин считает реальным продолжить практику «ипотечных каникул»

Зампред Банка России Сергей Швецов отметил, что создание платформы позволит вывести рынок ипотечного кредитования на новый уровень.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что нужно внимательно следить за ипотечной ставкой в РФ и стимулировать строительство жилья, не допуская подорожания ипотеки.

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