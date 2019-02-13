Воронеж, 13 февраля, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Ни одного обращения от воронежцев на ход реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в прокуратуру области на данный момент не поступало. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 13 февраля на встрече с главными редакторами воронежских СМИ прокурор области Николай Шишкин.

(сс) bluebudgie Мусорные баки

«У нас пока ни одной жалобы по этой тематике не было, ситуация на контроле. Меры принимаются на уровне региональных властей в рамках своей компетенции, с учетом расчетов, которые утверждены. Пока мы не видим здесь проблемы», — сказал Николай Шишкин.

Прокурор области также отметил, что действия губернатора Воронежской области и правительства региона — в правильном русле.

«Изначальная постановка задачи губернатором правильная — не допустить социального взрыва, здесь есть понимание со стороны власти. Правительство на правильном пути решения», — добавил Николай Шишкин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января на части территории Воронежской области, в том числе Воронеже, начала действовать новая система вывоза бытовых отходов. После утверждения изменений в региональное законодательство, позволяющее возмещать НДС, включенный в тариф, из бюджета, тариф был установлен в размере 492 рубля за кубометр мусора. Добавим, что власти долгое время не могли определиться с методикой расчета оплаты для жителей многоквартирных домов Воронежа: сначала заявлялось, что плата будет фиксированной, около 100 рублей в месяц с одного проживающего, а 11 февраля было объявлено о том, что жители воронежских многоэтажек будут оплачивать мусор по фактическому объему, а начисляться плата будет с учетом площади квартиры, а не числа проживающих.