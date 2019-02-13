Прокурор: в Воронежской области на мусорную реформу жалоб нет
Воронеж, 13 февраля, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Ни одного обращения от воронежцев на ход реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в прокуратуру области на данный момент не поступало. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 13 февраля на встрече с главными редакторами воронежских СМИ прокурор области Николай Шишкин.
«У нас пока ни одной жалобы по этой тематике не было, ситуация на контроле. Меры принимаются на уровне региональных властей в рамках своей компетенции, с учетом расчетов, которые утверждены. Пока мы не видим здесь проблемы», — сказал Николай Шишкин.
Прокурор области также отметил, что действия губернатора Воронежской области и правительства региона — в правильном русле.
«Изначальная постановка задачи губернатором правильная — не допустить социального взрыва, здесь есть понимание со стороны власти. Правительство на правильном пути решения», — добавил Николай Шишкин.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января на части территории Воронежской области, в том числе Воронеже, начала действовать новая система вывоза бытовых отходов. После утверждения изменений в региональное законодательство, позволяющее возмещать НДС, включенный в тариф, из бюджета, тариф был установлен в размере 492 рубля за кубометр мусора. Добавим, что власти долгое время не могли определиться с методикой расчета оплаты для жителей многоквартирных домов Воронежа: сначала заявлялось, что плата будет фиксированной, около 100 рублей в месяц с одного проживающего, а 11 февраля было объявлено о том, что жители воронежских многоэтажек будут оплачивать мусор по фактическому объему, а начисляться плата будет с учетом площади квартиры, а не числа проживающих.