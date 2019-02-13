Москва, 13 февраля, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что тема Госсекретарь США Майк Помпео не касался темы Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) во время телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. От этом глава внешнеполитического ведомства заявил на пресс-конференции 13 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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Он отметил, что Россия первой не будет инициировать начало переговоров по данной проблематике.

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«Когда наши коллеги созреют, мы будем готовы вести профессиональный, конкретный, неполитизированный разговор. Майкл Помпео вчера эту тему не затронул — значит, пока американцы не созрели», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля президента США Дональд Трамп заявил о начале процедуры выхода Вашингтона из договора с Россией о РСМД, который должен завершиться через шесть месяцев — в августе 2019 года. При этом уже сейчас президент США не исключил возможности заключения нового соглашения взамен ДРСМД, однако в расширенном составе — с участием Китая и другим стран.

Добавим, что 12 февраля по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры госсекретаря США Майкла Помпео и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Стороны обсудили ситуацию в Венесуэле и Сирии, а также введение планируемых США в отношении России санкций в связи с делом Скрипалей.