Астана, 13 февраля, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился «формулой успеха» во время торжественной встречи с победителями республиканского проекта «100 новых лиц», сообщает 13 февраля агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Во время церемонии перед главой государства выступил чемпион мира по спортивной акробатике Никита Амоскин. Спортсмен рассказал свой распорядок дня и загруженный график, который позволил ему достичь успеха.

«Успех достигается регулярностью, — сказал глава государства. — Взялся, поделал, устал, отошел — так не будет ничего, правильно? 10 лет регулярно — это движение к мечте, не останавливайся».

Напомним, 13 февраля в Астане проходит торжественная встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с победителями проекта «100 новых лиц». Проект посвящен людям разных возрастов и национальностей, которые добились успеха.