Назарбаев: «Успех достигается регулярностью»
Астана, 13 февраля, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился «формулой успеха» во время торжественной встречи с победителями республиканского проекта «100 новых лиц», сообщает 13 февраля агентство «Казинформ».
Во время церемонии перед главой государства выступил чемпион мира по спортивной акробатике Никита Амоскин. Спортсмен рассказал свой распорядок дня и загруженный график, который позволил ему достичь успеха.
«Успех достигается регулярностью, — сказал глава государства. — Взялся, поделал, устал, отошел — так не будет ничего, правильно? 10 лет регулярно — это движение к мечте, не останавливайся».
Напомним, 13 февраля в Астане проходит торжественная встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с победителями проекта «100 новых лиц». Проект посвящен людям разных возрастов и национальностей, которые добились успеха.