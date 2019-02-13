Киев, 13 февраля, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Эксперт заявил, что на Украине голоса избирателей скупят в национальном масштабе по $37

jackmac34 Гривны

На украинских выборах голоса избирателей будут скупать по 37 долларов. Об этом 13 февраля в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Александр Солонтай.

«Сегодня средняя цена продажи голоса готовится на уровне 1000 грн. (37 долл). Люди, которые делают скупку голосов — 3000−4000 грн. (до 148 долл) за то, что они готовят списки тех людей, которым дают по 1000 грн. Их оформляют под видом агитаторов, штабистов, представителей кандидата, наблюдателей, региональных доверенных, придомовых доверенных, квартальщиков, десятников… Очень большое количество людей хочет продать свой голос. Большое количество политиков взяло деньги у олигархов или сами являются олигархами и готовы купить этот голос. Спрос находит предложение. Это фактически искажает выборы. Это самая большая проблема сегодняшнего дня», — считает Солонтай.

По его словам, на Украине подкуп избирателей перешел с местного уровня на национальный масштаб.

«Если раньше была проблема фальсификации, нечестных подсчетов, массовые мертвые души. Эти проблемы частично остались и сейчас, они уменьшились. Появился контроль, научились друг за другом смотреть. Тут Украина от выборов к выборам делает шаги вперед. Сегодня негативная сторона подкупа перешла с местного на национальный масштаб из-за того, что с ней не боролись, не выпаливали в зародыше, когда это рождалось», — пояснил Солонтай.

Он также возмутился, что государство накануне выборов бесконтрольно раздает людям материальную помощь.

«Во время выборов материальную помощь раздают беднейшим слоям населения, чтобы задобрить людей перед голосованием. В Украине давно беспорядок с раздачей материальной помощи… Это наши с вами налоги забирают из наших карманов, вместо того, чтобы сделать дороги, войско, пограничную службу раздают деньги кому хотят», — подытожил Солонтай.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что министерство внутренних дел Украины будет одинаково строго относиться к нарушениям закона со стороны любого кандидата в президенты.

«Не является нормальным штурм райотдела полиции, не является нормальной очевидно инспирированная драка, не является нормальным то, что один штаб кандидата в президенты посылает боевую группу к митингу другого кандидата», — сказал Аваков.

По его словам, эти действия направлены на срыв выборов и могут рассматриваться как государственная измена.

«Мы заняли очень ясную позицию: мы хотим провести эти выборы без подкупа и фальсификаций. Возможно, кто-то ожидал другого. Но мы станем четко на эту позицию, вне зависимости от уровня провокаций или давления, которое будет оказываться на меня лично, на МВД по мере приближения даты голосования… Ни один из кандидатов, вне зависимости от оппозиционности или провластности, вне зависимости от яркости или каких-либо других личных качеств, не получит от МВД и полиции никаких преференций. Мы будем одинаково строги к любому»,— добавил Аваков.