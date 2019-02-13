Нью-Дели, 13 февраля, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Индийские власти запросили у России 21 истребитель МиГ-29. Об этом сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества.

Mil.ru МиГ-29

В настоящее время Москва и Нью-Дели обсуждают условия договора. Вероятно, индийским вооруженным силам не хватает самолетов такого класса из-за возможных перебоев в поставках французских истребителей Rafale.

Кроме того, самолеты производства Франции дорого стоят, предположил источник РИА Новости. Советский и российский истребитель четвертого поколения МиГ-29 предназначен для уничтожения любых типов воздушных целей в обычных и сложных погодных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия активно сотрудничает с Россией в оборонной сфере. Так, в начале февраля вступил в силу договор о покупке у России систем С-400 «Триумф». Кроме того, Россия построит для Индии фрегаты проекта 11 356.

Читайте также: Договор на покупку Индией российских ЗРС С-400 «Триумф» вступил в силу