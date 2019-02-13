Кампала, 13 февраля, 2019, 14:52 — ИА Регнум. В Кампале в районе Бвайз произошло вооруженное ограбление филиала банка DFCU, который расположен вдоль дороги Апполо-Каггва. Полиция выясняет подробности произошедшего, сообщает Daily Monitor Uganda.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Уганда

Сотрудники полиции сообщают, что четверо вооруженных мужчин ворвались в банк вечером перед его закрытием 11 февраля. По сообщениям потерпевших, грабители потребовали открыть хранилища и выдать деньги.

Также сообщается, что грабители изнасиловали сотрудницу банка, которая отказалась выдавать ключи. Кроме того, грабители угнали машину одного из сотрудников.

В настоящее время грабителей разыскивает полиция.