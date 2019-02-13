Киев, 13 февраля, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал, что правительство Украины провалило программу наращивания добычи газа до 2020 года. Соответствующее заявление Гройсман сделал 13 февраля на заседании Кабмина, подводя итоги работы правительства за 2018 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Он сообщил, что государственная компания «Укргаздбыча» (дочерняя компания «Нафтогаз Украины») так и не вышла на запланированные объемы добычи газа.

«Я крайне недоволен тем, что «Укргаздбыча» (компании «Нафтогаз») фактически провалила утвержденный план добычи газа до 2020 года. Это очень беспокоит нас сегодня. Важно это исправить в ближайшие периоды, чтобы изменить ситуацию», — сказал Гройсман.

Премьер-министр анонсировал проведение публичных аукционов на пользование недрами для добычи газа.

«В 2018 году мы сделали ряд дерегуляций, чтобы в Украине все добывали газ. Мы изменили старые регуляции, мы открыли геопространственные данные, запустили подготовку аукционов на недра, чего раньше никогда не было в Украине. Мы видим перспективу 3−5 лет наращивания собственной добычи. Это будет означать полную нашу энергетическую независимость. Это будет влиять на формирование цен на энергоресурсы в Украине. Нужно системно получать большой объем газа, который будет значительно дешевле. Нам не надо будет импортировать его за валюту. Первые аукционы по недрам произойдут в марте-апреле этого года», — рассказал Гройсман.

Он сообщил, что в 2018 году украинские компании добыли 21 млрд. кубометров газа.

«У нас нет никаких закупок газа у Российской Федерации. Полностью диверсифицирована система закупок газа. Мы должны развивать собственную добычу, поскольку у Украины есть достаточно резервов, чтобы полностью обеспечить себя газом. Постоянно сокращается импорт газа в Украину», — подытожил Гройсман.

Как сообщалось, в декабре 2017 года премьер Гройсман заявил, что к 2020 году Украина планирует отказаться от импорта природного газа и перейдет на газ собственной добычи.

Ранее правительство Гройсмана утвердило программу развития газодобычи до 2020 года. По ней к 2020 году «Укргаздобыча» должна была нарастить добычу газа на 5 млрд. кубометров. По данным компании «Укртрансгаз», в 2018 году добыча газа в стране увеличилась лишь на 0.3% (64,8 млн. куб. м.) по сравнению с 2017 годом — до 20,89 млрд куб. м. При этом годом ранее добыча выросла на 4% (более 800 млн. кубометров).

Напомним, 4 января 2019 года «Укргаздобыча» проинформировала, что в 2018 году добыла 15,49 млрд кубометров газа. Отмечается, что за январь-декабрь 2018-го перекрыто естественное падение добычи в объеме около 950 млн кубов и на 246 млн кубометров превышена годовая добыча прошлого года.

В декабре компания закрепила значение среднесуточной добычи на уровне 43,7 млн кубов, что почти на 1,3 млн кубометров больше фактических показателей аналогичного периода 2017 года. По данным «Укргаздобычи», с сначала года компания увеличила количество операций по интенсификации добычи до 744, пробурила 97 скважин и ввела в эксплуатацию 69 новых скважин.