Москва, 13 февраля, 2019, 14:38 — ИА Регнум. В силу различных событий в России, а именно: пенсионной реформы, повышения ставки НДС, росту цен на бензин и т. д., а также геополитических факторов все больше создают опасения по поводу будущего экономического развития страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Находясь под санкциями России трудно точно прогнозировать успешность реализации запланированных различных государственных проектов и программ. Но за последние четыре года страна адаптировалась к внешним геополитическим факторам, и сейчас есть шанс начать новый виток развития экономического климата в стране», — считает эксперт.

По его мнению, главная проблема заключается в том, что необходимо грамотно распорядиться средствами для реализации намеченных нацпроектов. А именно необходимо создать автоматизированную систему учета и контроля средств, которая бы полностью контролировала передвижение средств до пункта назначения, а также документировала результаты выполненных работ по каждому из 12 нацпроектов.

«Исключая человеческий фактор в данной цепочке, можно было бы рассчитывать, что в течении шести лет Россия добьется результатов. Хотя премьер-министр и заявил, что экономика страны не зависит от цен на нефть, но при экспортно-сырьевой модели экономики именно экспорт энергоносителей формируют основной бюджет страны», — отметил Гасанов.

Исключение можно сделать для рубля. В последние годы национальная валюта оказывалась под давлением геополитических факторов в основном из-за санкционной политики США по отношению к России, а также спекулятивных манипуляций на валютном рынке в периоды скупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

«В остальных других случаях фиксируется относительная стойкость рубля к остальным валютам. Ожидаемая экономическая «гравитация» — это, конечно, хорошо, но важно, чтобы она не вышла за пределы «сингулярности», где уже какие-либо прогнозы моделей становятся абсолютно бессмысленными», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев написал в своей статье о стратегических целях развития страны: «Мощную «гравитацию» приобретет российская экономика через шесть лет. В Россию потянутся «лучшие умы и идеи».

Читайте также: Медведев предрек российской экономике мощную «гравитацию»