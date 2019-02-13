Ереван, 13 февраля, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Посольство США в Армении распространило позицию Государственного департамента США в связи с отправкой в Сирию армянской гуманитарной миссии.

«Нам понятно желание других стран отреагировать на гуманитарную ситуацию в Сирии, и мы разделяем озабоченность вокруг вопроса о защите религиозных меньшинств на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

«Тем не менее, мы не поддерживаем какого-либо взаимодействия с Вооруженными силами Сирии, независимо от того, идет ли речь о предоставлении помощи гражданским лицам или носит военный характер.

Мы также не поддерживаем никакого сотрудничества между Арменией и Россией в этой миссии. Россия сотрудничала с режимом Асада, убивавшим мирных жителей и став причиной гуманитарной катастрофы. Россия на глобальной арене продолжает выступать в защиту режима Асада и его злодеяний», — отметили в госдепе США.

Сегодня, 13 февраля, отвечая на вопрос одного из депутатов во время обсуждения программы нового правительства Армении в парламенте страны, Пашинян заявил, что Армения не намерена участвовать в военных действиях в Сирии.

«Мы направили в Сирию гуманитарную миссию. Что касается ответа министра обороны, надо выяснить, какой вопрос прозвучал, и в каком контексте сделано подобное заявление. У нас подобных планов нет», — сказал Пашинян.

12 февраля министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что гуманитарная миссия Армении в Сирии осуществляется в соответствии с законом.

«В нашем официальном сообщении было отмечено, что поступило письменное обращение со стороны де-факто властей Сирии. Гуманитарная миссия Армении осуществляется в соответствии с законом», — сказал Тоноян на совместной пресс-конференции с министром обороны Кипра.

Министр отметил также, что если будут такие обстоятельства, и если возникнет необходимость участия в военных действиях, то Армения обязательно сделает это также в соответствии с законом.

«Конечно, для принятия подобного решения будем работать также с внепарламентскими силами», — отметил Тоноян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля группа армянских специалистов по гуманитарному разминированию, медицинского персонала и обеспечения безопасности самих специалистов, в общем количестве 83 человек, прибыла в город Алеппо Сирийской Арабской Республики для оказания гуманитарной специализированной помощи сирийскому народу.