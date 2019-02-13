Сочи, Краснодарский край, 13 февраля, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Ситуация в сирийской провинции Идлиб будет одним из основных пунктов повестки встречи в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил в ходе пресс-конференции 13 февраля глава МИД России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Все понимают, что боевикам группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нельзя позволить закрепиться в этой зоне, где подконтрольные ей территории и так увеличились почти втрое, пояснил он.

Россия приложит все усилия, чтобы помочь сирийским властям освободить страну о террористов. Действия сирийской армии, с учетом мирового права, будут поддержаны, заключил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Сочи состоится трехсторонняя встреча глав России, Турции и Ирана, посвященная долгосрочной нормализации обстановки в Сирии. Договоренности о создании в сирийском Идлибе демилитаризованной зоны были достигнуты в ходе переговров Путина и Эрдогана в сентябре 2018 года.

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