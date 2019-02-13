Сеул, 13 февраля, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи поддержит проект по установке системы аварийного автоматического торможения для междугородних автобусов. Об этом, как передает телеканал YTN, сообщили представители министерства земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея.

Рейсовый автобус Hyundai

По их словам, правительство страны планирует выделить на эти цели 1,75 млрд вон (~$1,56 млн) в этом году. Известно, что данную систему планируют применить к 1400 единицам техники.

Система аварийного автоматического торможения — это система, которая автоматически активирует тормозную систему, когда расстояния между объектом столкновения и передней частью автобуса достигает определенного расстояния.