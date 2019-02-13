Барнаул, 13 февраля, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Россиянам ещё не сказали о намерении повысить пенсионный возраст у «льготников», считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя озвученные данные о прогнозе Минэкономразвития до 2036 года и бюджетном прогнозе Минфина, в которых дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено, он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Заявление министра экономического развития России Максима Орешкина об отсутствии намерений повышать пенсионный возраст до 2036 года — это, скорее, несколько затянувшееся «информационное зависание» темы повышения пенсионного возраста.

В ближайшие пять лет, пока ещё не кончилось нынешнее повышение возраста, нет оснований прогнозировать. Но есть и одна «подводная тема» — повышение пенсионного возраста для льготников, которую побоялись запустить в 2018 год».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью газете «Ведомости» министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что до 2036 года в России повышение пенсионного возраста не планируется — особенности конструирования пенсионной системы это позволяют.