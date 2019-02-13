Москва, 13 февраля, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Хотя правительство РФ и обещает не поднимать тему повышения пенсионного возраста до 2036 года, оно вполне может вернуться к ней уже в следующем, 2020 году. Это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM предположил известный российский экономист Михаил Хазин, комментируя соответствующее заявление министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«До 2036 года все уже вымрут, — сказал Хазин. — [Зачем он это сказал], я не знаю. Я вообще их логики не понимаю. У меня такое ощущение, что они чувствуют, что главная ненависть общества к правительству, причём тотальная, связана именно с пенсионной реформой. Но поскольку у них нет ни мозгов, ни понимания общества, в котором они живут, то по этой причине они просто не знают, что им говорить. И вот поэтому они несут пургу».

Кроме того, Хазин скептично отнёсся к словам Орешкина о том, что до 2036 года повышения пенсионного возраста не планируется.

«Они могут и в следующем году провести, — сказал экономист. — Скажут, что вот, такое дело, санкции, враги. Мы планировали в 2036 году, придётся в этом. Но исключительно на благо народа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью газете «Ведомости» министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что до 2036 года в России повышение пенсионного возраста не планируется. По его словам, пенсионная реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие «этот вопрос больше не поднимался».

«В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено», — заявил Орешкин.