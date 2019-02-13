Москва, 13 февраля, 2019, 14:25 — ИА Регнум. На днях издание Business Insider посвятило статью российскому атомному подводному необитаемому аппарату «Посейдон». На Западе его еще называют торпедой «Судного дня». ИА REGNUM сообщало об этом.

Взрыв ядерной бомбы в тихом океане

В публикацииBusiness Insider была отмечена огромная мощность данного изделия, 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте, способная уничтожить целый континент. В статье также подчеркивалось отсутствие какой-либо возможности защититься от «Посейдона», что даже угроза его применения может привести к развалу Североатлантического договора.

С просьбой прокомментировать страхи Запада в связи с наличием у России многоцелевой океанской системы «Посейдон» ИА REGNUM обратилось к эксперту Института информационных войн Владимиру Васильеву.

Владимир Васильев сказал следующее: «Хребтом оборонной стратегии США всегда было желание обеспечить себе неуязвимость от ответного ядерного удара России (ранее СССР). Поэтому американцы проявляют такое упорство в создании своей системы противоракетной обороны. Не будем обсуждать их достаточно скромные результаты на данном поприще, а сосредоточимся на «Посейдоне». Я бы назвал систему «Посейдон» асимметричным ответом России на создание американской системы ПРО, это делает ее практически бесполезной».

Эксперт также подчеркнул: «Кроме того, США не могут в случае с «Посейдоном» ответить нам симметрично. Потому что Россия это континентальная страна, все наши основные административные и промышленные центры, основная часть населения находятся в глубине территории. А в США большая часть населения проживает на побережье, там же расположена и их основная инфраструктура».

Владимир Васильев добавил, что постановка на вооружение ВС РФ системы «Посейдон» сделает атаку на нашу страну бессмысленной, это будет просто самоубийством, так как гарантированное возмездие настигнет противника даже в случае уничтожения всей военной инфраструктуры на нашей территории.