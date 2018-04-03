Сочи, Краснодарский край, 13 февраля, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Ряд западных стран намерен сохранить террористический анклав в сирийском Идлибе, заявил 13 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Поступает информация, что некоторые западные страны хотят именно этого, хотят, чтобы этот анклав, в котором сейчас «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватила 90% территории», — заявил Лавров.

По его словам, западные страны не первый раз проявляют двойные стандарты, поэтому данная информация «имеет под собой основание».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ и Турции заявили, что для обеспечения безопасности в демилитаризованной сирийской зоне «Идлиб» необходимо принять решительные меры.

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