Москва, 13 февраля, 2019, 15:21 — ИА Регнум. В ночь на 13 февраля в Москве выпало рекордное количество снега: выпавшие осадки составили почти треть месячной нормы. Снегопад побил рекорд 1995 года — тогда их уровень достиг отметки 9,7 мм, сейчас — 11 мм.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад в Москве

Обильные осадки вынудили москвичей пересесть на общественный транспорт — его пассажиропоток вырос на 10%. Также для удобства горожан был запущен резервный общественный транспорт. Сейчас на улицах города дополнительно используется около 430 автобусов, электробусов и трамваев.

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Общая высота снежного покрова составила 36 см. В течение дня ожидается ещё около 6 мм осадков. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.

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