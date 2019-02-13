Москва, 13 февраля, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Заявления, что Россия совершила ошибку, вложив деньги в Венесуэлу, не состоятельны. Такое мнение 13 фераля высказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале Россия 1.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Я не помню, чтобы какой-нибудь американский инвестор или всё американское государство предложило «свалить» из Китая, при том что они основные инвестиции туда вложили, а сейчас с ними противостояние устраивают. Истории по поводу того, что давайте все свернемся в рамках своих границ и с нами все будет отлично, это для человека, который не понимает, что у нас основная часть выручки это внешняя валютная выручка», — отметил эксперт.

Санкции, которые Запад планирует ввести в отношении России за провокацию Украины в Керченском проливе, преследуют политические, а не экономические цели. Их основная задача — дать антироссийским политикам, прежде всего действующему президенту Петру Порошенко, возможность заявить о борьбе с РФ и поддержке со стороны ЕС и США. Однако экономике России эти меры существенного вреда не нанесут, считает участник ток-шоу.

«Я напоминаю, во время Керченского кризиса рубль шел вниз, потом восстановился. Потому что санкции персональные, они будут в отношении компаний и конкретных физических лиц. Несекторальные санкции не наносят серьезного урона, основная их задача — политическая», — рассказал Абзалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евросоюз и США планируют ввести новые ограничительные меры в отношении России. На этот раз санкции могут последовать в ответ на инцидент в Керченском проливе, где российскими пограничниками были задержаны три корабля ВМС Украины вместе с экипажами.