Москва, 13 февраля, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Сегодня, 13 февраля, в Сочи начинаются трехдневные консультации президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как в преддверии встречи лидеров двух стран обозначила пресс-служба президента России, Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут переговоры в Сочи по большей части в формате с глазу на глаз, при необходимости привлекая к беседе профильных министров и кураторов тех или иных направлений.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

Как отметил пресс-секретарь президента России: «Будет и краткая сессия в составе делегаций, но большую часть времени президенты имеют в виду общаться вдвоем, привлекая к разговору по мере необходимости профильных кураторов».

Что происходит в Сочи и чем могут завершиться трехдневные переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, прокомментировал шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик:

«Судя по тому, каким плотным будет график двух президентов целых три дня, а также по тому, что они лично будут заниматься «расшивкой» проблемных вопросов союзной интеграции, речь может идти не столько о выработке некоей дорожной карты союзной интеграции, в том числе о функционировании рабочих групп, о чем речь шла на встречах в конце декабря 2018 года, сколько о предметном рассмотрении проекта нового Союзного договора.

Только работа над конкретным документом может потребовать столь длительного и плотного общения первых лиц наших стран, так как действительно данную работу они не могут доверить никому. Именно поэтому, кстати, и нужно присутствие профильных вице-премьеров и министров, чтобы, если возникнут вопросы по какому-либо нюансу Договора, президенты могли получить квалифицированные рекомендации или справку.

Если данное предположение верно, то государства и народы наших стран стоят накануне большого прорыва в строительстве Союзного государства, аналогичного Крымской весне, а, может, и больше, что можно только приветствовать, так как вступление в силу нового Договора о Союзном государстве России и Белоруссии откроет новую цивилизационную главу не только для всего постсоветского пространства, но и для всего мира».