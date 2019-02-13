Брюссель, 13 февраля, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Поправки к газовой директиве Евросоюза принудят всех поставщиков газа к соблюдению законодательства ЕС, что гарантирует безопасность поставок и доступность цен. Об этом написал председатель комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Ежи Бузек 13 февраля в Twitter.

Nord-stream.com Газопровод Северный поток

Согласование поправок к директиве поставило ЕС в совершенно новую ситуацию. Каждый газопровод будет подчиняться европейскому законодательству, в том числе — в морской части.

«Это лучшая гарантия безопасности поставок газа и доступности цены», — отметил Бузек, руководивший переговорами по пересмотру директивы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет Евросоюза и Европарламент согласовали компромиссный вариант поправок к газовой директиве ЕС. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что компромисс касается и проекта газопровода «Северный поток — 2».