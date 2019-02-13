Киев, 13 февраля, 2019, 14:21 — ИА Регнум. За неделю с 4 по 10 февраля на Украине заболели гриппом 209 тыс. 493 человека, заявили 12 февраля в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

NIH Image Gallery Вирус гриппа H1N1 (электронная микрофотография)

По данным ведомства, среди заболевших более 70% — дети до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости гриппом на Украине составил 544,2 человека на 100 тыс. населения, что на 4,9% выше эпидемического порога.

Эпидпорог превышен в десяти областях страны, больше всего в Ивано-Франковской — на 89,9%.

С начала сезона от гриппа умерли 32 человека, включая пятерых детей. Только за прошлую отчётную неделю скончался один взрослый и один ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черновицкой области Украины на карантин закрыли 93 школы. Большинство из них находится в Сторожинецком и Новоселицком районах области.

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