Москва, 13 февраля, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Панику среди пользователей вызвала, обнаруженная блогером @JosieNatorie функция перезагрузки iPhone с помощью голоса, 13 февраля сообщается на сайте VistaNews.ru.

IPhone

Все началось с того, что блогер @JosieNatorie написал в своем Twitter, что обнаружил у iPhone баг. В размещенном на своей страничке видео блогер с помощью голоса перезагрузил iPhone. Для этого он произнес в голосовом помощнике пять раз подряд слово «дефис», после чего гаджет перезагрузился. Тоже самое можно сделать, произнеся на английском «hyphen».

"Руководство к действию: в любом приложении где вводится текст включаем голосовой набор и пять раз говорим «дефис"(hyphen), готово работает даже в spotlight», — написал блогер под ником @JosieNatorie.

Пользователи сети назвали это багом в системе. Появились комментарии и обращения в поддержку со словами: «Заплатил и смотришь как лагает», «Это баг системы в любом iPhone, который приводит к «смерти» устройство за 5 секунд» и так далее.

Однако функция голосовой перезагрузки изначально есть в iPhone. Она называется респринг (Restarting Springboard). Вреда iPhone она не приносит.

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