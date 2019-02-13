Москва, 13 февраля, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Пересмотр рейтингов ведущих российских компаний агентством Moody’s является вполне естественным шагом после поднятия странового рейтинга России, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

rawpixel Бизнес-анализ

Напомним, что 11 февраля Moody's Investors Service повысило долгосрочные рейтинги России до уровня «Baa3» с «Ba1» и краткосрочный рейтинг — до P-3 с Not Prime (NP). Прогноз по суверенному рейтингу России изменен на «стабильный» с «позитивного».

"Как правило, при принятии подобного решения рейтинговые агентства довольно быстро поднимают соответствующие рейтинги и крупнейшим корпорациям государства, которые не только формируют значительную часть валового продукта страны (ВВП), но и характеризуются уровнями риска, не меньшими, чем установлены для самого государства. Среди 12 компаний, которым Moody’s повысило рейтинги, все без исключения могут быть отнесены к таковым», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинги 12 российских компаний с уровня «Baa3» до «Baa2».

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