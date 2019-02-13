Милан, Италия, 13 февраля, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Стоимость чашки кофе в барах Италии варьируется от 50 центов до 1,8 евро и в среднем составляет около 1 евро, что в 2,5 раза меньше, чем в среднем в Европе, передает Corriere della Sera в среду, 13 февраля.

Чашка кофе в Венеции

Ниже всего средняя стоимость кофе в Мессине — 75 центов, выше всего в Больцано и Модене — 1,11 евро, что в целом соответствует представлениям о «дешевом» юге и «дорогом» севере страны. При этом в деловой столице, Милане, стоимость кофе в барах равна средней по стране — 1,01 евро.

Опрошенные изданием участники рынка отмечают, что стоимость чашки кофе остается практически неизменной уже в течение 15 лет, хотя за это время выросли многие расходы, к примеру на электричество.

В то же время в национальном союзе потребителей отметили, что себестоимость чашки кофе в баре составляет около 33 центов, так что владельцам заведений жаловаться не на что — они работают с 200-процентной наценкой.