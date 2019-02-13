Бейский район, Хакасия, 13 февраля, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Родители школьников из села Сабинка Бейского района Хакасии бьют тревогу: из-за дефицита угля дети мёрзнут в кабинетах. При этом власти утверждают, что проблема уже решена.

Кабанов Николай Михайлович. Народная учительница. до 1942

По словам родителей второклассников, утром 13 февраля температура в школе составляла всего +11 °C.

«У нас дети сидят на уроках в куртках. Очень холодно, хоть кругом и обогреватели стоят», — цитирует 19rus.info слова жительницы села.

Причиной происходящего она называет дефицит угля:

«Говорят, накануне привезли несколько мешков, а больше угля нет».

Начальник управления образования администрации Бейского района Олег Шлокин также объясняет, что уголь закончился, а тот, который завезли, оказался некачественным. Он также сообщил, ссылаясь на руководство образовательного учреждения, что утром в помещении было 15 градусов.

«Министерство образования, по словам Олега Шлокина, тоже в курсе ситуации. Но пока решения проблемы, которое удовлетворило бы всех участников образовательного процесса, никто не предложил», — резюмировало хакасское информагентство.

Ситуацию ИА REGNUM прокомментировал заместитель министра образования и науки Хакасии Анатолий Бутенко.

«В СМИ сообщалось, что в школе села Сабинка Бейского района очень холодно, якобы министерство образования Хакасии в курсе проблемы, и что «решения не предвидится». Но это не так, проблема на данный час решена, уголь завезён и загружен в терморобот», — утверждает он.

Замминистра объяснил, что данная школа имеет два вида отопления: терморобот и электроотопление.

«Добавлю, что дети не ходили в школу из-за морозов и только 13 февраля вышли на учёбу. Данная ситуация возникла из-за недоработки со стороны руководства школы и сотрудников управления образования администрации Бейского района. Также имело место предоставление неверной ежедневной информации в министерство о тепловом режиме. Сотрудник министерства на месте разбирал ситуацию. На данный момент температура в школе +18 градусов, проблема решена», — подытожил Анатолий Бутенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый «сюрприз», который преподносит отопительный сезон властям Хакасии. В частности, сегодня, 13 февраля, произошла серьёзная коммунальная авария в городе Черногорске. Без тепла остались 205 многоквартирных домов и 29 социально-значимых объектов.

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