Киев, 13 февраля, 2019, 13:55 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

У президента Украины Петра Порошенко нет «политической воли» создавать территориальную борону по швейцарскому образцу и реформировать вооруженные силы Украины. Об этом 13 февраля в эфире одного из украинских телеканалов заявил бывший офицер оперативного управления генштаба ВСУ, полковник запасаОлег Жданов.

«Отсутствие политической воли. Здесь нужно исключительно решение президента и его кропотливая работа в плане выполнения своих обязанностей по созданию системы национальной безопасности. Если бы он задался целью и занялся этим вопросом, то поверьте, мы бы уже куда-то начали двигаться. На сегодняшний день у нас нет даже программы реформирования вооруженных сил», — сказал Жданов.

Он считает, что Украине нужна швейцарская модель территориальной обороны.

«Надо заниматься созданием вооруженных сил и формированием структуры или системы национальной безопасности и обороны страны. Наша задача — создать модель ВСУ, которая нам необходима, определить численность, технологический уровень и кропотливо проводить перевооружение армии. В системе национальной безопасности и обороны кричащий вопрос — создание территориальной обороны. Пока она у нас в больше степени существует на бумаге. Это должны быть единая система по всей стране, что-то на подобие швейцарского варианта, чтобы мы за 72 часа могли поставить минимум полмиллиона под ружье. Это то, над чем нам надо работать с утра до вечера и каждый день», — добавил Жданов.

По его словам, в ВСУ есть «точечные изменения, которые не влияют на структуру вооруженных сил, на систему управления вооруженными силами, их обеспечение, их комплектование».

«Правовая основа ВСУ — старый советский комплект уставов внутренней службы, гарнизонной, караульной, дисциплинарный устав и т.д. Дальше можно не ходить… На сегодняшний день нет ни одного нового боевого устава ни для отделения роты, ни для батальона, бригады, нет нового учебника по тактике, нет кропотливого анализа боевого опыта и его применения… В странах-членах НАТО во главе угла стоит солдат, у нас во главе угла стоит командир. Вся правовая база написана под командира», — возмутился эксперт.

При этом он напомнил, что с 2014 года у Киева так и не появилось военных союзников.

«Украина — ключевое государство, «золотая карточка» НАТО. К сожалению, нас используют в качестве инструмента давления на Российскую Федерацию. В нашем лице НАТО нашло страну, которую они могут противопоставить России… В случае начала все боевые действия будут проходить на нашей территории. На сегодняшний день у нас нет союзников, за нас никто воевать не будет. Мы будем воевать сами за себя. Но у нас есть партнеры в лице НАТО, которые будут нас всесторонне поддерживать вооружением и техникой для противостояния Российской Федерации», — прогнозирует Жданов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля президент Украины Порошенко пообещал подать заявку на вступление Украины в Евросоюзи получить План действий по членству в НАТО до 2023 года. Он сообщил, что на следующей неделе подпишет закон по закреплению в Конституции европейского и североатлантического курса Украины