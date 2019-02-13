Ярославль, 13 февраля, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Ярославская школа № 33 с углубленным изучением математики включена в список 100 опорных школ России для Российской академии наук. Об этом говорится на странице школы в Facebook. Об этом сообщили членам управляющего совета школы.

Страница школы в Facebook Школа № 33 в Ярославле

Как говорится в сообщении, с 1 сентября 2019 года школа выйдет из системы муниципальных школ и получит нового собственника.

«Это очень хорошая новость, так как у городского бюджета нет денег на то, чтобы поддерживать школу в нормальном состоянии. Проблем очень много, но город с ними не справляется. Родителям надоело морить тараканов и бороться с незаконными пристройками», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM член управляющего совета школы № 33 Лариса Сапрыкина.

Директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сказала, что окончательное решение о статусе школы еще не принято.

«Речь идет об обращении президента Российской академии наук Александра Сергеева к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить 100 опорных школ. Ожидается, что они будут находиться на балансе регионального бюджета. Вопрос сейчас прорабатывается», — рассказала Ирина Лобода.

Один из вопросов, который решается, — как будет проходить набор в «опорную школу». Сейчас за школой закреплен участок, откуда дети устраиваются в школу по месту жительства. При этом попасть туда наиболее сложно, школа считается элитной. Вероятно, изменение статуса приведет к иному способу приема учеников. Президент РАН говорил о том, что в «опорных школах» должны работать не с обычными, а с одаренными детьми. Каковы критерии одаренности, пока также неясно.

В департаменте образования не смогли назвать срок, когда школа перейдет из муниципального подчинения в региональное и получит новый статус. По словам Ирины Лободы, это зависит и от Министерства просвещения.