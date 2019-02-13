Москва, 13 февраля, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Как это ни странно, но падение цен на нефть, может оттянуть и смягчить предстоящий глобальный экономический спад. Однако весь драматизм ситуации заключается в том, что в не зависимости от исхода баталий между США и ОПЕК+, динамика роста спроса на нефть в ближайшие 2−3 года все равно будет замедляться по объективным экономическим факторам, что и констатирует в своих прогнозах ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Если конкретизировать, это значит, что странам с развитыми экономиками (США, ЕС, Япония и другие), низкие цены на нефть позволят пролонгировать период мягкой монетарной политики, которая является главной причиной экономического роста в последние десять лет в мире», — считает эксперт.

Если нефтяные цены держатся на низком уровне, то и инфляция остается небольшой, а значит можно не торопиться с ужесточением денежно-кредитных условий. Если же нефть в цене растет, то следом за ростом инфляции, центральные банки стран вынуждены реагировать мерами делающими пользование деньгами более «дорогим». Это сбивает излишний уровень инфляции, но при этом побочно тормозит и мировую экономику, а значит, снижает спрос и на энергоресурсы.

«Поэтому США, как лидер тех, кто заинтересован в низких ценах на нефть, стараются всеми силами продлить экономически рост, даже если это ударит по странам ОПЕК+. Которые в свою очередь стараются, не ссорясь с США противостоять их усилиям и подталкивать нефть вверх.

Но при этом совершенно очевидно, что для стран, чьи доходы по большей части формируются от продажи энергоресурсов, эта «спасительная оттяжка» для мира, едва ли станет достаточным стимулом для жертвы, потому что спровоцирует экономический кризис для нефтяных стран, гораздо раньше, чем во всем мире», — высказал свое мнение Быков.

Как сообщало ИА REGNUM, Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 50 тыс. баррелей в сутки, до 1,24 млн баррелей.

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