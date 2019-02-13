Тбилиси, 13 февраля, 2019, 13:44 — ИА Регнум.

ИА REGNUM Грузия

Правительство Грузии выполняет соглашение об ассоциации с ЕС лишь формально, поэтому прогресс, зафиксированный в различных сферах, неравномерный. К такому выводу пришли грузинские неправительственные организации в результате мониторинга действий грузинских властей по осуществлению соглашения в период 2017—2018 годов. Презентация доклада о мониторинге состоялась 13 февраля.

Исследования проводила коалиция неправительственных организаций, сгруппировавшаяся вокруг фонда «Свободное общество — Грузия» (известного как фонд Сороса).

«В результате анализа выявилось, что несмотря на шаги правительства Грузии общий прогресс неравномерный. Общая проблема, характерная для всех сфер, состоит в том, что все изменения носят лишь формальный характер, на практике не осуществляются, и это мало отражается на благосостоянии бенефициариев», — подчеркивается в отчете.

Особенно много недочетов выявили НПО в сфере правосудия, где правительство Грузии, по их оценке, так и не сумело осуществить реальную реформу основных институтов. Аналогичная ситуация, по мнению авторов доклада, сложилась в сферах охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией.

«Несмотря на внесенные в законодательство изменения, не осуществлены действия в связи с Советом юстиции. Порядок отбора и нащначения судей по-прежнему не удовлетворяет основанным на объективных критериях стандартам. Процесс протекает необоснованно и непрозрачно», — констатируют авторы доклада ситуацию, сложившуюся вокруг Верховного совета юстиции.

Как известно, незадолго до Нового года совет представил на утверждение парламента кандидатуры 10 судей для бессрочного назначения в Верховный суд Грузии, но так как большая часть кандидатов была представителями того поколения судей, которые преданно служили правительству Саакашвили, ряд депутатов выступил против этого списка. По инициативе председателя комитета по юридическим вопросам Эки Беселия рассмотрение вопроса утверждения судей было отложено, за что она вскоре поплатилась своей парламентской должностью. У Беселии оказалось немало сторонников в парламентском большинстве.

Назревавший конфликт в правящей партии сумел временно погасить председатель партии Бидзина Иванишвили, который провел с «подопечными» не одно чрезвычайное совещание и достиг договоренности о выработке новых критериев отбора кандидатов в судьи Верховного суда. Но после публикации в соцсетях кадров из личной жизни Беселия конфликт вновь обострился и пока своего разрешения не нашел, в связи с чем ряд экспертов предсказывает распад «Грузинской мечты» и отделение от нее Беселия и ее единомышленников.

Среди других замечаний неправительственного сектора к правительству Грузии по соглашению об ассоциации с ЕС — невыполнение обязательства о подготовке законопроекта о внесении изменений в порядок деятельности Верховного совета юстиции, отсутствие аппарата государственного инспектора, который согласно принятому парламентом в июле прошлого года закону правительство должно было сформировать и задействовать с 1 января 2019 года. Есть замечания и к реформам в сфере прокуратуры, которые пока не обеспечили достаточных гарантий для функциональной и институциональной независимости прокурорского совета.

Значительным препятствием на пути осуществления предусмотренных соглашением об ассоциации реформ неправительственный сектор считает отсутствие в государственных учреждениях квалифицированных кадров и недостаток финансовых ресурсов.

Напомним, что Грузия подписала соглашение об ассоциации с ЕС в июне 2014 года.