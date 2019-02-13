Москва, 14 февраля, 2019, 01:19 — ИА Регнум. Недальновидная идея генерального секретаря СССР Никиты Хрущева «одним махом продвинуть» советско-японские отношения в сторону добрососедства недаром получила определение волюнтаристской. Чем же отличается волюнтаризм от дальновидности и почему этот вопрос вновь становится важен, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Владимир Микоян.

Курильские острова на официальном флаге Сахалинской области России

Волюнтаризм сводится к тому, что некто пытается навязать свою волю, не учитывая ни разумных контраргументов, ни самих объективных обстоятельств, препятствующих проведению идеи в жизнь. Исторически так сложилось, что именно у России накоплен богатый и печальный опыт волюнтаризма еще с царских времен, да и во времена советские это имело место. Хрущевский пример с «курильской инициативой» 1956 года, которую ему, к счастью, не дали довести до конца, памятен еще двумя яркими примерами — мировыми кризисами 1959 года (Берлинский) и 1962-го (Карибский). Последние два чуть не привели к полномасштабной ядерной войне.

К сожалению, и в наше время обсуждение с Японией «вопросов, связанных с мирным договором», носит явные черты всё того же пресловутого волюнтаризма. Иначе зачем было бы скрывать от общественности существо этих переговоров, для чего организовывать интригу, устраивая многочисленные закрытые встречи Путина и Абэ? Да еще и усугублять процесс различными несуразными комментариями официальных лиц. Всё это приводит только к росту возмущения в российском обществе, впрочем, судя по заявлению японских официальных лиц, Токио делает ставку на то, что российская сторона способна еще раз допустить волюнтаристскую ошибку, приняв решение вопреки мнению гражданского общества. Тем не менее именно эта ситуация и является для России шансом проявить укрепляющую страну солидарность гражданского общества и политической власти.

Читайте статью Бумеранг волюнтаризма: до Курил и обратно и другие публикации Владимира Микояна.