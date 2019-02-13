США предупреждены, Таллин создаёт миф о «советской оккупации»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- США предостерегли от введения новых санкций против России;
- В НАТО высказались о размещении ядерного вооружения в Европе;
- Путин начал переговоры с Лукашенко;
- Об ослабевших механизмах контроля за разоружением;
- Эстония снимет фильм про «советскую оккупацию».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1163.