Рим, 13 февраля, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Заявления главы фракции либерал-демократов в Европарламенте Ги Верхофстадта, сделанные в адрес премьер-министра Италии Джузеппе Конте, вызвали скандал в Италии, передает Il Primato Nazionale в среду, 13 февраля.

#G7Charlevoix Джузеппе Конте

Как сообщалось ранее, 12 февраля во время выступления Конте в Европарламенте Верхофстадт раскритиковал политику нового правительства Италии и спросил, долго ли Конте собирается оставаться «марионеткой» (burattino) лидеров правящих партий Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини.

Конте в ответ заявил, что он является не «марионеткой», а человеком, стремящимся выполнить запрос общества, сделанный на выборах в марте 2018 года. А вот политики, которые действуют в интересах лоббистов, являются, вполне возможно, именно марионетками, отметил премьер-министр.

На парламентских выборах 2018 года «Движение 5 звезд» Ди Майо набрало 33% голосов, «Лига» Сальвини — 17%. После составления коалиционной программы действий они пригласили на пост премьер-министра «нейтрального» Конте.

Высказывания Верхофстадта вызвали резкую критику со стороны целого ряда итальянских политиков и экспертов. В частности, Сальвини заявил, что эти высказывания со стороны евробюрократов, оскорбляющие и главу правительства, и весь итальянский народ, являются «позорными».

"Европейские элиты выступают против выбора народов. Готовьтесь собирать вещи, 26 мая (день выборов в Европарламент — прим.) граждане наконец отправят вас по домам», — написал Сальвини на своей странице в Twitter.

Читайте также: Вице-премьер Италии: Такой Евросоюз нам не нужен