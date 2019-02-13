Москва, 13 февраля, 2019, 13:33 — ИА Регнум. На данном этапе нецелесообразно вводить дополнительные механизмы правового регулирования обращения криптовалюты в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 февраля заявил министр юстиции России Александр Коновалов на заседании Совета Федерации.

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«Мы пытались обдумать, в том числе специальное правовое регулирование криптовалюты как особого вида объекта гражданских прав. Но в итоге пришли к выводу, что вряд ли это целесообразно, по крайней мере на данном этапе. Потому что криптовалюта в полной мере отвечает предусмотренным законом понятию иного имущества», — заявил Коновалов.

Это значит, что на данном этапе криптовалюта и так может быть предметом «контрактных обязательств, объектом защиты деликтных требований в случае недоговорного причинения вреда», что отвечает интересам использования криптовалюты как объекта гражданских прав, пояснил он.

«Другое дело, что пока что ни Конституция РФ, ни действующее законодательство РФ, гражданское и о финансовой системе, денежной системе России категорически не допускает использование криптовалюты в качестве средства платежа. Это нужно понимать и иметь в виду, исходя из этого оценивать дальнейшее использование криптовалюты как объекта прав», — добавил министр.