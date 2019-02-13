Симферополь, 13 февраля, 2019, 13:25 — ИА Регнум. К пятой годовщине «Крымской весны» улицы Симферополя приведут в надлежащее состояние. Об этом 13 февраля на оперативно-хозяйственном совещании в крымской столице заявила глава администрации города Наталья Маленко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Антон Срібний Симферополь

«Глава Республики Крым дал поручение обеспечить надлежащее санитарное состояние улиц, их праздничное оформление с использованием государственной и республиканской символики, санитарное центральных площадей и территории возле памятника Ополчению всех времен», — отметила Маленко.

По её словам, работы начнутся 20 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации крымской столицы заявили, что к пятой годовщине воссоединения полуострова с Россией в Симферополе разобьют сквер в честь «Крымской весны».