Москва, 13 февраля, 2019, 13:24 — ИА Регнум. В России необходимо ввести минимальный размер морального вреда. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 февраля заявил министр юстиции России Александр Коновалов на заседании Совета Федерации.

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«Мы считаем, что, возможно, стоит установить минимальный размер морального вреда», — заявил Коновалов.

По его словам, «вызывает недоумение, если не ужас, колоссальный разброс в размерах назначаемых возмещений морального вреда по более-менее одинаковым случаям» в российской судебной практике.

«В частности, что наиболее важно, по случаям о причинении вреда здоровью и смерти потерпевшего. Здесь, конечно, подходы судов должны быть гораздо, на наш взгляд, консолидированнее и единообразнее. Здесь всегда суды и академические учреждения несколько робко этот вопрос обсуждают, потому что всплывает вопрос о цене человеческой жизни, человеческого здоровья. Но, на наш взгляд, здесь можно найти разумное, корректное и правильное по смыслу решение, которое позволит эту практику свести к единому знаменателю», — пояснил он.