Санкт-Петербург, 13 февраля, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Бывшему депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеславу Нотягу, осужденному год назад за получение взятки, вновь отказали в условно-досрочном освобождении из мест отбывания наказания.

Сайт В. Нотяга Вячеслав Нотяг

Как сообщила 13 февраля Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений соответствующее постановление Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга об отказе Нотягу в УДО.

Вячеслав Нотяг в настоящее время находится в тюремной больнице им. доктора Гааза УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «Желания участвовать в сегодняшнем судебном заседании Нотяг не изъявил», — отметили в пресс-службе суда.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 января 2018 года Кировским районным судом Санкт-Петербурга Вячеслав Нотяг признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Гособвинение требовало для него восемь лет колонии строгого режима и 60 млн рублей штрафа, однако Нотягу назначили наказание ниже низшего предела — три года колонии строгого режима, штраф в один миллион рублей и запрет занимать госдолжности в течение трех лет. Приговор вступил в силу в мае 2018 года.

Как установлено следствием и судом, экс-депутат получил около 900 тыс. рублей от предпринимателя в сфере строительства за то, чтобы не препятствовать строительному проекту на юго-западе Петербурга.