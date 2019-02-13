Астана, 13 февраля, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Электростанции Казахстана произвели в январе 9,95 млрд кВт∙ч, что на 4,1% меньше, чем в январе 2019 года, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Андрей Грук ИА Красная Весна ЛЭП

В январе 2019 году объем выработки теплоэнергии в республике составил 12,305 млн Гкал, что на 7,9% меньше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года объем выработки электроэнергии в Казахстане составил 107,1 млрд кВт∙ч, что на 3,8% больше, чем в 2017 году. В стоимостном выражении объем генерации составил 1,2 трлн тенге ($3,17 млрд), что на 8,6% больше, чем годом ранее.