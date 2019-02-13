Киев, 13 февраля, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Отстранённая судом и.о. министра здравоохранения Украины американка Ульяна Супрун может выполнять обязанности первого заместителя министра, заявил на брифинге судья-спикер Окружного административного суда Киева Богдан Санин, сообщило 13 февраля информационное агентство «Укринформ».

Kmu.gov.ua Ульяна Супрун

"Ульяна Супрун только не может участвовать в заседании Кабмина и не может определять стратегический план Минздрава. На другие обстоятельства нет таких ограничений, их суд не установил», — заявил он.

Санин также отметил, что в рамках данного дела суд не решает, имеет ли Супрун право подписывать документы министерства здравоохранения:

«Мы определяем объем полномочий или ограничений, на которые распространяется определение. Если есть сомнения относительно подписания того или иного документа, Минздрав имеет право обратиться за соответствующим разъяснением», — уточнил он.

Напомним, 5 февраля окружной суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Камнем преткновения остаётся американское гражданство Супрун, от которого она так и не отказалась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее инициатор дела, депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что Супрун представляет на Украине интересы западных фармакологических компаний.

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