Штат Калифорния, США, 13 февраля, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Пользователи сети интернет выбрали самый красивый iPhone. Опрос был проведен на площадке форума Reddit.

matsuyuki IPhone

Опрос проводил один из пользователей форума Reddit. Он опубликовал фотографию с изображением всех iPhone для того, чтобы читатели выбрали телефон с самым удачным дизайном. Этот пост набрал 400 с лишним комментариев.

В результате пользователи выбрали три модели iPhone: 5, 5S и SE. По мнению проголосовавших, компании iPhone следует при разработке своих новых моделей ориентироваться в плане дизайна на указанные выше устройства.

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