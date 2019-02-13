Ульяновск, 13 февраля, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Каждый пятый житель Ульяновской области получает заработную плату «в конверте». Доход от теневой занятости в регионе оцениваются в 45 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 февраля, заявил в Совете Федерации в рамках «Часа субъекта Российской Федерации» губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли в конверте

Глава региона, говоря о резервах для «роста экономики», особое внимание уделил вопросу легализации теневой экономики, оценив его «как перспективное направление».

"По нашим оценкам, только в Ульяновской области 23% населения получают часть или даже всю заработную плату в конверте. А численность занятых в теневом секторе — почти 150 тыс. человек, каждый пятый житель региона.

Потенциальный объём серой заработной платы мы оцениваем более чем в 45 млрд рублей. Таким образом, Пенсионный фонд недополучает страховых взносов на сумму свыше 10 млрд рублей, Фонд обязательного медицинского страхования — 2,3 млрд, фонд социального страхования — свыше 1,3 млрд рублей. Ежегодные потери региона составляют таким образом порядка 7 млрд рублей», — сообщил Сергей Морозов.

По его мнению, для сокращения теневого сектора «надо делать ставку как на административные рычаги, так и на создание условий, удобных для самозанятых граждан, образовательно-пропагандистские мероприятия по популяризации вовлечения людей в предпринимательство». Губернатор сообщил, что в регионе занимаются этой проблемой «не первый год» и готовы передать «накопленный опыт передать для законотворческой деятельности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Совете Федерации с 11 по 13 февраля проходят Дни Ульяновской области. Состоялись заседания комитетов, на которых рассмотрены предложения региона по развитию ключевых отраслей: здравоохранения, образования, транспорта, экономической и финансовой сфер.