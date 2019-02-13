Вашингтон, 13 февраля, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Учёные из США пришли к выводу, что подлёдное озеро на Марсе может существовать, только если на планете есть дополнительный источник тепла, например, вулканическая активность. Об этом сообщается в журнале Geophysical Reseach Letters.

GooKingSword Марс

Учёные предположили, что под южным полюсом Марса около 300 тыс. лет назад могла сформироваться магматическая камера, которая начала подниматься из недр и образовала вулканический очаг.

В процессе остывания расплавленные породы отдавали тепло, из-за чего на южном полюсе планеты растаял лёд. При этом, предположительно, лавовый этот очаг может до сих пор согревать внутренние слои, чтобы поддерживать озеро в жидком состоянии.

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