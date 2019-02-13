Калуга, 13 февраля, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Мощный снегопад, обрушившийся на Калугу в ночь на 13 февраля, перевел коммунальные службы города в усиленный режим работы. По данным синоптиков, при температуре 0 градусов за четыре часа выпало 14 сантиметров осадков, плотность снежного покрова составила 234 кг/куб. м. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, на борьбу со снегом на улицы вышло 55 единиц техники, из них 29 работали на посыпании дорог. Было израсходовано 282 тонны противогололедных материалов.

Kaluga-gov.ru Дорожные рабочие очищают пешеходные переходы

Работы ведутся в первую очередь на дорогах с большим потоком автотранспорта. При масштабной интенсивности снегопада высока вероятность образования наката на дорогах, особенно на опасных участках дорог, где проводится дополнительная обработка противогололедными материалами.

Дорожные рабочие очищают пешеходные переходы, платные парковки и остановки общественного транспорта, снег вывозится. В дневное время количество техники увеличено до 89 единиц, 43 из них работают в режиме посыпания.

В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД рекомендует автомобилистам Калуги по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться общественным. Между тем из-за непогоды в городе затруднена работа троллейбусов. На дорогах — автомобильные заторы.