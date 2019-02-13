Москва, 13 февраля, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Сегодня, 13 февраля, в Сочи начнётся встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Планируется, что общение продолжится «фактически целый день». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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По словам официального представителя Кремля, большую часть времени главы государств будут общаться вдвоём, по мере необходимости привлекая к разговору профильных кураторов. При этом одним днём переговоры не ограничатся.

«Уже запланировано, что, так или иначе, контакты будут продолжаться между Путиным и Лукашенко завтра и даже послезавтра», — уточнил Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января президенты России и Белоруссии в телефонном разговоре наметили график предстоящих личных контактов на 2019 год. Также Путин и Лукашенко обсудили ряд вопросов развития двустороннего сотрудничества.

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Путин проведет переговоры с Лукашенко 13 февраля

Предыдущие российско-белорусские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле 29 декабря. Переговоры, которые стали вторыми за неделю, проходили за закрытыми дверями и продлились 3,5 часа. Главы государств обсуждали дальнейшее развитие отношений между двумя странами.