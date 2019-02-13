Новосибирск, 13 февраля, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Саяно-Шушенская, Богучанская и Новосибирская гидроэлектростанции прошли очередное испытание аномальными морозами, установившимися в Сибири в начале февраля, сообщает пресс-служба компании «Русгидро».

Sergey Norin Богучанская ГЭС

"В Новосибирске температура снижалась до — 35 °C, в Кодинске (вблизи которого расположена Богучанская ГЭС) столбик термометра опускался ниже — 41°C», — напомнили в компании, сообщив, что в проектах строительства сибирских станций изначально учитывалась работа при столь низких температурах.

Отмечается, что гидроагрегаты ГЭС расположены в закрытых, отапливаемых машинных залах. При этом на Богучанской и Саяно-Шушенской станциях используются комплектные распределительные устройства, которые повышают надежность функционирования объектов в холода. Оборудование, расположенное вне помещений, изготовлено в специальном климатическом исполнении и может работать даже при более сильных морозах.