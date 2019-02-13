Москва, 13 февраля, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Москва побила двадцатилетний рекорд по снегопаду, сообщил 13 февраля мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

Константин Еремин ИА Красная Весна Снегопад

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Глава столицы рассказал, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.

«По снегопаду побили очередной двадцатилетний рекорд. Плюс к этому — резкие перепады температур. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Будьте внимательны на дорогах и тротуарах», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы из-за снегопада задействовали резервный пассажирский транспорт. Водителей предупредили о некомфортных условиях для вождения.