Калуга, 13 февраля, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Калужской таможней предотвращен ввоз холодного оружия в международных почтовых отправлениях из Китая, получателем которых является гражданка РФ, проживающая в Калуге.

Znamkaluga.ru Боевой меч

Как сообщили 13 февраля корреспонденту ИА REGNUM ведомстве, в ходе таможенного контроля было установлено, что в посылке находился меч серебристо-черного цвета без маркировки. Меч из Китая был отправлен на экспертизу, которая пришла к выводу, что он является холодным оружием.

В настоящее время принимается решение о возбуждение уголовного дела. Дело в том, что на территории России нельзя пересылать оружие. Следователи также выясняют, нет ли состава преступления в действиях калужанки, заказавшей меч.