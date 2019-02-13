Пермь, 13 февраля, 2019, 13:41 — ИА Регнум. В Перми суд вынес решение о мере пресечения для фигурантов резонансного дела о 90-летнем ветеране Великой Отечественной войны, который стал жертвой махинаций с недвижимостью. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю, по подозрению в совершении преступлений задержаны четыре человека: арендатор квартиры, представитель новой собственницы, учредитель микрокредитной организации и его отец, который участвовал деятельности этой организации. Впоследствии представителя новой собственницы недвижимости освободили под подписку о невыезде. 12 февраля суд вынес постановление о заключении под стражу учредителя микрокредитной организации и арендатора квартиры, а отца учредителя микрокредитной организации — под домашний арест.

(сс) marusya21111999 Ветеран

Напомним, дело о получении кредита пенсионеркой Перми с целью расчёта с псевдоцелителями и отчуждении квартиры, где женщина проживает со своим отцом ветераном, получило федеральную огласку и попало в поле зрения правоохранителей. Глава СК РФ заявил, что берёт дело под личный контроль.

В СУ СКР по Пермскому краю переданы материалы дела по факту мошенничества экстрасенсорной организации. По данным следственных органов под видом представления займа микрофинансовая организация фактически заключило с клиенткой договор купли-продажи квартиры. Затем недвижимость была оформлена на других лиц, а ветерана и его дочь пытались выгнать на улицу. При этом в адрес пожилых людей звучали угрозы, а фронтовик получил травму. В отношении мужчины проведена судебно-медицинская экспертиза, согласно результатам которой ветерану нанесён лёгкий вред здоровью.

Добавим, по факту действий представителей АО «Микрокредитная компания «Клок Хаус» возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и по части 2 статьи 330 УК РФ «Самоуправство с применением насилия».