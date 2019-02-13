Астана, 13 февраля, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Объем валового выпуска продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в Казахстане по итогам января составил 128,76 млрд тенге ($344,8 млн), что на 3,5% больше, чем в январе 2018 года, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

В январе производство продукции животноводства выросло на 3,6%, до 122,4 млрд тенге ($328 млн), растениеводства — до 4,53 млрд тенге ($12,1 млн). Объем услуг в сферах сельского хозяйства составил 37,3 млн тенге ($100 тыс.), охотничьего хозяйства — 75,3 млн тенге ($202 тыс.), лесного хозяйства — 1,061 млрд тенге ($2,84 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году объем валового выпуска продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в Казахстане составил 4,41 трлн тенге ($11,7 млрд), что на 3,4% больше, чем в 2017 году.

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